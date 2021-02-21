— Я вчера посмотрел, еще восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется, — цитирует Степашина "КП".
"Динамо" обыграло московский "Спартак" (2:0) и вышло в четвертьфинал Кубка России.
Красно-белые в нынешнем сезоне продолжат игру лишь в чемпионате России, где после 19 туров занимают третью строчку с 35 очками.
Степашин: у "Динамо" ещё восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже "Спартака"
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин считает, что запасные игроки клуба могли спокойно составить конкуренцию "Спартаку".
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"
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