Степашин: у "Динамо" ещё восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже "Спартака"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин считает, что запасные игроки клуба могли спокойно составить конкуренцию "Спартаку".
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"
— Я вчера посмотрел, еще восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется, — цитирует Степашина "КП".

"Динамо" обыграло московский "Спартак" (2:0) и вышло в четвертьфинал Кубка России.

Красно-белые в нынешнем сезоне продолжат игру лишь в чемпионате России, где после 19 туров занимают третью строчку с 35 очками.

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Теги: Динамо Спартак Степашин Кубок России
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