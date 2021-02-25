Ловчев отметил, что трансфер Промеса - хорошая новость. По его словам, Квинси является проверенным игроком для "Спартака". Также Ловчев заявил, что "красно-белым" следует максимально использовать потенциал Промеса.
"Это хорошая новость. Когда мы Рошу покупаем, мы не знаем, кто это такой, а Промес — уже заметный игрок. Он выступал в заметных командах, в сборной. Он хороший футболист и должен играть. Из него нужно выжать все, что можно", - сказал Ловчев.
Отметим, что накануне Промес подписал соглашение со "Спартаком", рассчитанное на 3,5 года. Ранее он выступал за "красно-белых" в 2014-2018 годах.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: "Спартаку" нужно выжать из Промеса все, что можно
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал переход в клуб нападающего Квинси Промеса.
Фото: "Чемпионат"
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