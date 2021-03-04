"Спартаку" "позарез" нужно чемпионство, Широков против "Краснодара", ожидания от Кокорина - проблемы "Фиорентины". Главное за 4 марта

Серьезный разговор
В "Спартаке" новая фишка - двойное интервью. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов при поддержке управляющего директора Евгения Мележикова в интервью "Чемпионату" рассказали о проделанной работе и планах на будущее. Естественно, много вопросов касалось возвращения в команду Квинси Промеса. Попов так разошелся в оценке своего главного зимнего трансфера, что сравнил Промеса с самим Криштиану Роналду. Речь, конечно, шла не о рекордах и технике, а о характере. Но тем не менее. При этом Попов считает, что большие реверансы в сторону Квинси, связанные с солидной зарплатой, не скажутся на остальной команде. "Кто лучше играет, тот больше и зарабатывает", - лаконично отметил Попов.
А Мележиков отдувался по тренерской части. На главный вопрос "Кто после Тедеско?" никто отвечать не стал. Но управляющий директор подтвердил, что у клуба есть список кандидатов, с которыми в самое ближайшее время начнутся переговоры.
И самое важное - менеджмент обозначил свою главную задачу. Чемпионство на 100-летие клуба. Лучше подарок не придумать.
Время платить по счетам
Бюджет "Тамбова" пополнился средствами, обещанными РФС. И клуб собирается начать погашать долги перед командой. Любопытно, что ушедшим зимой футболистам "Тамбов", по заверениям Павла Худякова в интервью Sport24, отдал 20% зарплаты. А игроки, которые не покинули клуб в сложнейший момент, еще ждут. Главное, чтобы все не затянулось на известные "Вот сейчас-сейчас", "Завтра точно отдам" и "Давай номер, я так на карту скину".
Что-то я волков не вижу
Роману Широкову понравилось быть в информационном топе. Ради этого не стоит заниматься рукоприкладством, а вот хорошенько пройтись по любимому всеми клубу - это Роман Николаевич делать умеет. Сегодня от Широкова досталось "Краснодару". Экс-полузащитник в интервью РБ-Спорт назвал "быков" "бесхарактерной командой, которая играет, когда все хорошо". "Так было всю жизнь, так и осталось", - подытожил Широков, который, кстати, сам играл за "Краснодар".
Вся проблема, по мнению Широкова, заключается в руководстве: "Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов. То, что попали в Лигу чемпионов — хорошо, то, что третье место заняли — здорово. Но вы должны были стать чемпионами еще в 2016 году, а потом еще три чемпионата выиграть за пять лет".
Еще Широков вспомнил цитату Галицкого по поводу игроков: "Сергей Николаевич как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей". Почти как у Достоевского, волк ты голодный или человек хороший?
Уймите вашу мать
Ревность - страшное чувство. Кого-то ревность доводит до глупых и чудовищных вещей. Как случилось, например, с женой полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Аланой. Девушка заподозрила мужа в измене, опубликовала снимки вероятной "угонщицы", а потом поступила совсем странно. Подруги вовремя заметили, включились и помогли Алане. Она до сих пор еще в больнице, а полиция занялась проверкой инцидента. Павел как притягивает к себе полицейских.
Сборная с пустыми трибунами
В таком плотном графике из клубных матчей можно было забыть о старте квалификации чемпионата мира 2022 года. А она стартует в конце марта, между прочим. И у сборной России будет сразу 3 матча. Команда Станислава Черчесова начнет отбор в Мальте, потом примет словенскую сборную. А 30 марта у наших выезд в Трнаву к Словакии. И словацкий футбольный союз принял решение проводить встречу без зрителей. К бесшумной атмосфере стадиона у нас в команде привыкли только Денис Черышев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кокорин. Последний, правда, вряд ли скоро в сборной появится.
Наши ожидания - наши проблемы
Кокорин, кстати, опять провел невзрачный матч за "Фиорентину". Вышел, сделал очень мало касаний, ничем нападение не преобразил. Но для главного тренера "фиалок" Чезаре Пранделли игра Кокорина вполне ожидаемая. После поражения от "Ромы" (1:2) Пранделли заявил, что всем нужно снизить ожидания от Кокорина. "Мы должны сделать так, чтобы он адаптировался к итальянскому футболу", - защитил россиянина главный тренер. При этом, Кокорин, по мнению Пранделли, из-за травмы Куаме остается первым вариантом для замены. Значит, в основе Александра в ближайших матчах не ждать.
Фото: РИА Новости, Getty Images, Reuters