Корнеев сообщил, что Дэвисом заинтересовался "Краснодар". Вместе с тем "быки" отказались приобретать игрока за пять миллионов евро. Клуб не захотел платить такие деньги за Дэвиса, которому тогда было 17 лет.
"Почему не отреагировали другие команды РПЛ? Я не предлагал его всем подряд. Я общался с теми клубами, которые, на мой взгляд, могли бы его рассмотреть. Были же и топовые европейские клубы, но я не хочу их называть, чтобы не создавать шумиху. Но сейчас их представители тоже кусают локти", - рассказал Корнеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Также он сообщил, как предлагал форварда Ансу Фати российским клубам.
"С Ансу Фати было то же самое. Он мог уйти из "Барселоны" бесплатно в 16 лет. У него заканчивался контракт. Я предлагал его, в том числе и российским клубам. Нужно быть готовым к такому", - заявил Корнеев.
Отметим, что в настоящее время Дэвис выступает за "Баварию", а Фати является игроком "Барселоны".
Корнеев рассказал, что предлагал клубам РПЛ подписать Дэвиса и Фати
Бывший спортивный директор "Локомотива" и "Зенита" Игорь Корнеев рассказал, как предлагал российским клубам подписать канадца Альфонсо Дэвиса и испанца Ансу Фати.
Фото: Reuters / Pool
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