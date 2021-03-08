Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА интересовался Ребровым в конце 2020 года. Отмечалось, что до предметного обсуждения сотрудничества дело не дошло, поскольку посредники уведомили ЦСКА о невозможности работы Реброва с "армейцами" из-за взаимоотношений России и Украины. Якобы Ребров опасался, что работа в России "закроет" ему карьеру на Украине.
Варга заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, с ним никто не связывался по поводу сотрудничества с Ребровым. Также агент отметил, что у ЦСКА уже есть хороший тренер.
"Эта информация — полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.
Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов. Тем более у ЦСКА хороший тренер", - сказал Варга.
Источник: Sport24
Варга: только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Сергею Реброву на родине
Шандор Варга, агент украинского тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва, прокомментировал данные СМИ о том, что его клиентом интересовался ЦСКА.
Фото: Getty Images
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