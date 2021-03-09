"Зенит" не нужен Антону, "Спартак" и Спаллетти — друг другу, Акинфеев и Романцев выздоровели. Главное за 9 марта

Вальдемар Антон не хочет в Россию
Когда в матче с "Ростовом" ошибся Михаил Кержаков, сразу пошли слухи о возможном переходе в "Зенит" Сослана Джанаева. Когда Макаров один раскидал Ловрена и Дугласа Сантоса, появилась информация об интересе питерцев к защитнику "Штутгарта" Вальдемару Антону. Странно, что не было никакой информации по поводу поиска нового нападающего после невзрачной игры Артема Дзюбы и ужасающей реализации Сердара Азмуна.
Вальдемар Антон, родившийся в Узбекистане в русскоговорящей семье, однажды сказал, что хотел бы играть за сборную России. При этом у него есть несколько игр за немецкую "молодежку". Но когда пришло предложение "Зенита", Антон от него отказался. Игрок не захотел переезжать в Россию. В "Штутгарте" он играет стабильно, поводов для трансфера в РПЛ нет никаких.
Лучано Спаллетти не хочет в "Спартак"
Есть пример - Мирча Луческу, выигрывавший все с "Шахтером", возглавил киевское "Динамо", с которым идет в лидерах чемпионата. Как будто и не было бесконечных скандалов с киевлянами. "Спартак", видимо, решил повторить динамовскую историю? Информация о том, что Лучано Спаллетти, ранее работавший в "Зените", придет в "Спартак", появилась еще вчера.
Директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов в интервью СЭ назвал все очередным вбросом и заявил, что с итальянским специалистом никто не связывался. Вероятнее всего, Лучано Спаллетти возглавит "Наполи", в котором Дженнаро Гаттузо исчерпал весь кредит доверия владельца клуба. Но итальянский вектор "Спартака" в поисках главного тренера очевиден.
"Спартак" не хочет терять Самуэля Жиго
Следующий матч красно-белых против "Динамо". И терять ведущего центрального защитника перед дерби "Спартаку" очень не хотелось. А он в игре с "Краснодаром" получил желтую карточку и дисквалификацию. Теперь "Спартак", по информации СЭ, намерен обратиться в ЭСК, чтобы там желтую карточку Жиго отменили. ЭСК имеет такое право, если карточка была показана ошибочно.
Но была ли ошибка арбитра Виталия Мешкова? Жиго получил горчичник на 67-й минуте, когда прямой ногой влетел в Юрия Газинского. Шансы, что предупреждение отменят, минимальные, даже нулевые. Поэтому "Спартаку" надо готовиться играть без Жиго.
Биатлон не хочет уступать футболу
Александр Тащин, который является главным редактором Матч ТВ, рассказал "Российской газете" о цифрах, которых добился канал. Стоит отметить, два факта. Во-первых, футбол проиграл конкуренцию биатлону. По рейтингам любимый вид спорта Дмитрия Губерниева опередил - 0,8 против 0,5 (по доле - 5,7 - 3,5). Во-вторых, главный редактор продолжает пафосную политику генерального продюсера Тины Канделаки. По мнению Тащина, сервисы, показывающие АПЛ, Серию А и Ла Лигу, включились в борьбу за права исключительно из-за Матч ТВ. Про возврат английского чемпионата на канал никто не сказал. Зато будет шоу с Андреем Аршавиным, который учится играть в хоккей. А что не так?
Рыжиков не хочет больше играть
Еще неделю назад голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков ругал руководство региона и защищал боссов клуба в сложившейся финансовой ситуации. Спортивный директор Павел Худяков обещал, что деньги вот-вот начнут выплачивать. Но кажется, транш из РПЛ так и не пришел. Первым команду решил покинуть ее капитан - Сергей Рыжиков.
Павел Худяков, объясняя в интервью Sport24 решение Рыжикова, вообще не заикнулся про деньги. Он заявил, что Рыжиков решил уйти, потому что собрался завершить карьеру. А вот генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова готова сама встать в ворота на оставшиеся матчи. Ждем яркий дебют!
Романцева выписали из больницы, Акинфеев приступил к тренировкам
"Спартак" проиграл "Рубину", и Романцев попал в больницу. "Спартак" разгромил "Краснодар", и Романцева выписали. Совпадение? Не думаю. Сам Олег Иванович в интервью Sport24 эти 2 факта совместил. Легендарный специалист продолжит лечение дома.
Другой известный заболевший Игорь Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА. 2 недели прошло, пока голкипер восстановился после ОРВИ (в клубе не подтвердили слухи о коронавирусе). Из-за болезни Акинфеева армейцы даже вернули Помазуна из аренды. Теперь Помазун потеряет игровую практику. Но вряд ли болельщики ЦСКА от этого расстроятся.
Фото: РИА Новости, Матч ТВ