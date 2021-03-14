Биджиев: с ЦСКА Гильерме выдал очень хороший матч. Это подтверждает, что его спад - временное явление

Российский тренер Хасанби Биджиев высказался об игре вратаря "Локомотива" Гильерме.
Фото: РПЛ
Биджиев заявил, что Гильерме хорошо действует с возобновлением сезона. По его словам, вратарь "Локо" сильно отыграл в матче с ЦСКА в 20-м туре РПЛ (2:0).

"В нескольких матчах, проведенных после межсезонья, он выглядит достаточно сильно. С ЦСКА вообще выдал очень хороший матч — уверенно действовал на выходах. Это подтверждает, что его спад — временное явление", - сказал Биджиев.

Источник: Матч ТВ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Биджиев Гильерме Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Рубин" разгромил "Уфу" и вышел на пятую строчку РПЛ 2
Президент "Барселоны" договорился о контракте с Агуэро
Агент Фернандеса рассказал, сможет ли Марио сыграть против "Зенита" 1
Точилин: меня не удивляет, что «Сочи» так высоко, думаю, команда может подняться еще выше 2 эксклюзив
Фантастический гол Макарова в ворота "Уфы" (видео) 10
Червиченко: если Соболева не вызовут в сборную, то, значит, с ней не всё в порядке 14
"Спасибо за доверие, но". Супруга Карпина о приглашении в ЦСКА 8
Карасев получил назначение на встречу "Манчестер Сити" — "Боруссия М" в Лиге чемпионов 4
В "Роторе" не обращают внимание на слухи вокруг "Ростова"
Жена Карпина — о матче с "Химками": пишут, что надо было забить ещё 3, чтобы не было вопросов. Чего не 8? 4
Уткин - об избиении игрока "Локомотива": это кокоринская статья 10
Ещенко, Роша и Гапонов в стартовом составе "Спартака-2" на игру с "Велесом" 3
Жена Карпина ответила на приглашение мужа в "Спартак" 3
"Уфа" — "Рубин". Бауэр дебютирует в составе хозяев, Урунов на скамейке запасных
"Мы дома". Глушаков показал фотографию с Коваленко и новорожденной дочкой 4
Романцев: Соболев норовит упасть при любом соприкосновении. Ему надо ориентироваться на Холанда 15
Защитник "Крыльев Советов" вызван в сборную Алжира
Шунин прокомментировал поражение от "Спартака" 6
Клопп заявил, что ван Дейк и Джо Гомес вряд ли восстановятся к Евро-2020
Серхио Рамос вышел на второе место по числу побед в Примере
"Ростов" опубликовал видео с тем, что осталось за кадром игры с "Химками"
"Спартак, никого не напоминает?" РПЛ показала эмоции Максименко после победы над "Динамо" (видео) 3
На финал Кубка Англии могут допустить 20 тысяч болельщиков
Игрок "Локомотива" Шнапцев получил серьезные травмы в результате избиения футболистами "Чертаново"
Три игрока "Уфы" пропустят матч с "Рубином" из-за дисквалификации
Мацуев: верю ли я в чемпионство "Спартака"? Четыре очка за восемь туров отыграть реально 7
Куман хочет видеть в "Барселоне" Лукаку, а не Холанда 5
Биджиев: с ЦСКА Гильерме выдал очень хороший матч. Это подтверждает, что его спад - временное явление
Никифоров: теперь нам отрубать защитникам руки? 11 эксклюзив
Романцев: "Динамо" и "Спартак" играли так, что не стыдно и в еврокубках с таким футболом выступать 7
Все новости
-