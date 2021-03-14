Биджиев заявил, что Гильерме хорошо действует с возобновлением сезона. По его словам, вратарь "Локо" сильно отыграл в матче с ЦСКА в 20-м туре РПЛ (2:0).
"В нескольких матчах, проведенных после межсезонья, он выглядит достаточно сильно. С ЦСКА вообще выдал очень хороший матч — уверенно действовал на выходах. Это подтверждает, что его спад — временное явление", - сказал Биджиев.
Источник: Матч ТВ
Биджиев: с ЦСКА Гильерме выдал очень хороший матч. Это подтверждает, что его спад - временное явление
Российский тренер Хасанби Биджиев высказался об игре вратаря "Локомотива" Гильерме.
Фото: РПЛ
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