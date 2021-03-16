Хомуха: победитель матча ЦСКА - "Зенит" получит серьезное психологическое преимущество перед финишем сезона

Экс-игрок "Зенита" и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче "сине-бело-голубых" против "армейцев" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "Зенит"
Хомуха заявил, что ЦСКА мог не проиграть "Арсеналу" в прошлом туре чемпионата. По его словам, в той встрече москвичи не лучшим образом реализовывали моменты из-за плохого состояния поля. Также он высказался о важности встречи ЦСКА - "Зенит".

"Армейцы" могли сравнять счет в концовке матча в Туле и как минимум не уступить. Слабую реализацию моментов связываю с тяжелым состоянием поля. Было видно, к примеру, как мяч подпрыгнул, когда Рондон бил, но не попал в пустые ворота. Именно это ему помешало.

И очень важна в плане борьбы за золото игра с "Зенитом". Этот матч имеет колоссальную важность. Победитель игры ЦСКА и "Зенита" получит серьезное психологическое преимущество перед финишным отрезком в чемпионате", - сказал Хомуха.

Отметим, что матч ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 17 марта. Начало - в 20.00 мск. Петербуржцы лидируют в чемпионате (45 очков). Москвичи идут третьими (40 баллов).

Источник: Известия

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хомуха ЦСКА Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В "Химках" прокомментировали ситуацию с выкупом Идову и Мирзова
Семак и Тимощук назвали свои любимые фильмы 1
Хомуха: победитель матча ЦСКА - "Зенит" получит серьезное психологическое преимущество перед финишем сезона 1
Семак: есть ли у меня вещь, от которой давно стоило бы избавиться? Инстаграм 1
Президент "Урала": верим, что можем побороться за победу в матче со "Спартаком"
Зидан: если не считать момента Сапаты, то "Аталанта" и носа своего не показывала вблизи ворот "Реала"
Гасперини прокомментировал вылет "Аталанты" из Лиги чемпионов
«Реал» преподал урок «Аталанте», Миранчук получил менее 10 минут
Голы Де Брейне и Гюндогана принесли "Ман Сити" победу над "Боруссией" М
"Реал" победил "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, Миранчук появился в конце матча
Миранчук вышел на поле в матче с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов 2
Ларссон: не знаю, уступлю ли свое место в сборной Швеции Ибрагимовичу 2
Бельгийские клубы выступили за создание с Нидерландами объединенной лиги 3
Бензема стал пятым игроком, который забил 70 голов в Лиге чемпионов
Ананидзе: для завершения карьеры я еще пока маленький 4
Источник: "Тоттенхэм" интересуется Бупендзой, которого хотел подписать "Краснодар"
Бригада арбитров во главе с Карасевым не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Боруссия" М 21
Трабукки: у Еременко есть несколько предложений из Европы
Валуев - о матче ЦСКА - "Зенит": будет яркая бойня! 7
Понсе: у Тедеско обязательно будут хорошие предложения 4
"Манчестер Сити" - "Боруссия" М: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Миранчук - в запасе "Аталанты" на матч с "Реалом" 3
Неймар не сыграет с "Лиллем" в матче Кубка Франции
Директор "Чертаново" выступил с заявлением в связи с избиением игрока "Локомотива" 5
Полузащитник "Динамо" Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо
Ибрагимович может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "МЮ"
Понсе - о Кокорине: он качественный игрок, но давно стоит на месте 3
Петржела: "Зенит" в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае 8
Полузащитник "Урала" Августиняк впервые вызван в сборную Польши
"Зенит" показал, что осталось за кадром разгромной победы над "Ахматом" (видео) 2
Все новости
-