Хомуха заявил, что ЦСКА мог не проиграть "Арсеналу" в прошлом туре чемпионата. По его словам, в той встрече москвичи не лучшим образом реализовывали моменты из-за плохого состояния поля. Также он высказался о важности встречи ЦСКА - "Зенит".
"Армейцы" могли сравнять счет в концовке матча в Туле и как минимум не уступить. Слабую реализацию моментов связываю с тяжелым состоянием поля. Было видно, к примеру, как мяч подпрыгнул, когда Рондон бил, но не попал в пустые ворота. Именно это ему помешало.
И очень важна в плане борьбы за золото игра с "Зенитом". Этот матч имеет колоссальную важность. Победитель игры ЦСКА и "Зенита" получит серьезное психологическое преимущество перед финишным отрезком в чемпионате", - сказал Хомуха.
Отметим, что матч ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 17 марта. Начало - в 20.00 мск. Петербуржцы лидируют в чемпионате (45 очков). Москвичи идут третьими (40 баллов).
Источник: Известия
Хомуха: победитель матча ЦСКА - "Зенит" получит серьезное психологическое преимущество перед финишем сезона
Экс-игрок "Зенита" и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче "сине-бело-голубых" против "армейцев" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "Зенит"
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