«Химки» рвутся в еврокубки, «Тамбов» подтверждает неутешительный прогноз Сёмина

Rusfootball.info — о заключительных матчах 23-го тура
Фото "Матч Премьер"
Программа 23-го тура закрывалась в пятницу. В РПЛ решили побыстрее провести тур, чтобы футболисты спокойно отправились в расположение сборных. Конечно, на фоне битв ЦСКА и «Зенита», «Краснодара» и «Динамо», убойного матча в Волгограде и других событий последние встречи 23-го тура выглядели не так ярко. Тем не менее, здесь тоже было на что посмотреть.

«Химки» в еврокубки?

Главный матч дня проходил в Казани, где встречались две команды, о которых можно смело сказать, что они в огне. «Химки» не проигрывают уже на протяжении восьми последних матчей. А «Рубин» после возобновления сезона прихлопнул «Спартак» и «Зенит».

В целом, команды не разочаровали, выдав яркое шоу. Но больше повезло гостям. «Рубин» владел ощутимым преимуществом, которое охотно растранжирил. Огромное количество голевых моментов конвертировалось лишь в один гол. Совсем иначе к своим шансам отнеслись «Химки». Пожалуй, подопечные Игоря Черевченко выжали максимум из имевшихся моментов.

Уже на 20-й минуте гости получили право на опасный стандарт. После удара мяч попал в стенку, но арбитр рассмотрел игру рукой, чем явно вызвал недовольство наставника «Рубина» Леонида Слуцкого. После матча тренер много говорил о судействе, высказав претензии, которые у него накопились по ходу сезона. А пенальти в итоге реализовал Резиуан Мирзов.


Пока хозяева пытались вернуться в игру, создавая моменты у чужих ворот, «Химки» забили второй. На этот раз отличился уже Павел Могилевец, которому ассистировал всё тот же Мирзов. Его в итоге признали лучшим игроком матча.

В концовке первого тайма Джордже Деспотович поднял настроение себе и партнёрам, отыграв один мяч. Но вторая половина встречи стала разочарованием для казанцев. Несколько шикарных шансов упустил Хвича Кварацхелия, который фактически в одиночку мог решить исход матча в пользу «Рубина». Да и партнёры грузинского футболиста не отставали в плане транжирства моментов. Добил казанцев на 75-й минуте Илья Кухарчук, который забил третий гол «Химок».

Да, наверное, у Слуцкого могли накопиться претензии к судейству, но с такой реализацией рассчитывать на что-то было сложно. «Рубин» пробил по воротам соперника 11 раз, а в створ — 7 раз. У «Химок» — лишь 3 удара в створ и все голы. Удивительно.

Удивительная серия «Химок» без поражений уже достигла девяти матчей. Теперь подмосковный коллектив находится на девятом месте, но с такими темпами и до еврокубковых позиций недалеко. Сейчас от ЦСКА, находящегося на четвертом месте, «Химки» отстают лишь на пять баллов. Отыгрываемо? Вполне!

Конечно, ничего не потеряно и для «Рубина». Подопечные Слуцкого находятся лишь в трех баллах от ЦСКА. А уже в следующем туре казанцам играть с «Сочи» —одним из конкурентов в борьбе за высокие места.

«Тамбов» на дне

Тем временем в очередной раз не получилось борьбы в матче с участием «Тамбова». Тамбовчане отправились на «Фишт» к «Сочи», где получили пять мячей. Да, конечно, это не 1:10, как у ростовской молодёжи, но тоже весьма ощутимо.


У хозяев дублем отметился окрылённый Антон Заболотный, он получил вызов в сборную. Также в разгроме соперника приняли участие Барсов, Терехов и Руденко.


Похоже, что полностью прав будет в своём прогнозе бывший наставник «Локо» Юрий Сёмин. Он уже предложил пари, что «Тамбов» не наберёт ни одного очка в оставшихся встречах. Пока для аутсайдера всё выглядит очень печально: после возобновления чемпионата четыре поражения с общим счётом 1:14. Зачем вот это надо было сохранять в РПЛ. Очень хороший вопрос.

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Теги: Химки Рубин Сочи Тамбов
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