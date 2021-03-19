«Химки» рвутся в еврокубки, «Тамбов» подтверждает неутешительный прогноз Сёмина

Rusfootball.info — о заключительных матчах 23-го тура

Фото "Матч Премьер"

? «Рубин» впервые с ноября уступил дома.

«Химки» продлили беспроигрышную серию в Тинькофф РПЛ до 10 матчей.#МАТЧПРЕМЬЕР #РубинХимки pic.twitter.com/9okOi9BUrZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 19, 2021

? Чуда не произошло — «Сочи» спокойно набирает 3 очка и занимает на данный момент 4 строчку в турнирной таблице.



? Смотрите Тинькофф РПЛ на #МАТЧПРЕМЬЕР и МАТЧ! Футбол 1. pic.twitter.com/TDp5zxR88P — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 19, 2021

? А вот как Антон Заболотный оформил свой дубль! Это седьмой мяч нападающего в нынешнем сезоне.



? Смотрите #СочиТамбов в прямом эфире МАТЧ! Футбол 1.https://t.co/0njVjliu2B — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 19, 2021