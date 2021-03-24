"О причинах мы можем только догадываться и придумывать разные формулировки. Просто поймите, мы и так тут еле живые, не надо нас окончательно закапывать и всякой грязью поливать.
Есть причина — игроки приедут, ответят на вопросы и уедут, вот и все", - приводит слова Коноваловой Sport24.
Ранее появилась информация, что два футболиста "Тамбова", имена которых не сообщаются, подозреваются в ставках на матчи собственной команды. Сведения об этом в РФС поступили от букмекеров. Отмечается, что речь идет о матчах тамбовчан с "Краснодаром" (0:4) и "Сочи" (0:5).
Напомним, что "Тамбов" находится в тяжелом финансовом положении. "Волки" были на грани снятия с чемпионата России. По итогам 23-х туров тамбовчане занимают последнее место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.
Гендиректор "Тамбова": мы и так еле живые, не надо закапывать нас окончательно
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала вызов в РФС двух игроков клуба.
Фото: ФК "Тамбов"
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