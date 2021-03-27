Джикия — о Хабибе в "Спартаке": вполне реально при желании двух сторон

Защитник "Спартака" Георгий Джикия верит в возможность подписания клубом бойца Хабиба Нурмагомедова.
Фото: инстаграм Георгия Джикии
— Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за "Спартак", просил меня, чтобы клуб его подписал. Думаю, это возможно, более того, вполне реально при желании двух сторон. Он хорош! Учитывая, что он профессионал в другом виде спорта. Футбол очень любит, играет в атаке и понимание игры у него есть, — цитирует Джикию "Спорт-Экспресс".

Напомним, боец UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах на отметке в 29 побед и ни одном поражении. Зимой он присутствовал на сборах "Спартака" и играл в футбол с игроками красно-белых. Сам 32-летний Хабиб был не против попробовать себя в новом виде спорта.

27-летний Джикия в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт со "Спартаком" истекает летом следующего года.

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Теги: Спартак Джикия Нурмагомедов
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