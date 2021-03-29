- Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером, - цитирует Вагнера Sport24.
36-летний нападающий алматинского "Кайрата" Вагнер Лав в 6 матчах различных турниров текущего сезона забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи, из них 3 гола и 1 голевой пас - в 2 встречах Лиги Европы. Контракт Вагнера с казахстанским клубом действует до конца 2021 года. С июля 2004 до июля 2013 года (с перерывами) бразильский форвард выступал за ЦСКА.
Вагнер Лав рассказал, готов ли он влиться в тренерский штаб Олича в ЦСКА
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о том, готов ли он войти в тренерский штаб своего экс-одноклубника и нового главного тренера "армейцев" Ивицы Олича.
Фото: РИА Новости
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