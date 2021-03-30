СМИ: "Спартак" ведет переговоры по продлению контракта с Джикией

"Спартак" провел встречу с агентом Вадимом Шпиневым, представляющим интересы защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, стороны обсуждали продление контракта 27-летнего игрока, срок которого истекает по окончании следующего сезона.

Сообщается, что и клуб, и футболист готовы продолжить сотрудничество. Вопрос о сроке контракта и зарплате будет утвержден на совете директоров "Спартака".

Источник отмечается, что нынешняя зарплата Джикии в московском клубе составляет 2,2 млн евро, и новое трудовое соглашение по этому параметру не будет значительно отличаться от прежнего договора.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провел 22 матча и отметился одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость капитана "Спартака" в 9,5 млн евро.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Спартак Джикия
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