"Мы обратились в КДК, чтобы отменить четвёртую жёлтую карточку Зотову. Считаем, что она была показана неправомерно в матче с "Сочи", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Напомним, что встречу "Рубина" и "Сочи" обслуживала судейская бригада Вячеслава Безбородова. Из-за 4-го предупреждения Зотов рискует пропустить гостевой матч против "Ростова", который состоится 10 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний защитник принял участие в 12-и играх, не отметившись результативными действиями.
Гендиректор "Рубина": мы обратились в КДК, чтобы отменить четвертую желтую карточку Зотову
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб обратился в КДК РФС с просьбой отменить жёлтую карточку, показанную защитнику Георгию Зотову в матче 24-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0).
Фото: ФК "Рубин"
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