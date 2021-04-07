Гендиректор "Рубина": мы обратились в КДК, чтобы отменить четвертую желтую карточку Зотову

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб обратился в КДК РФС с просьбой отменить жёлтую карточку, показанную защитнику Георгию Зотову в матче 24-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0).



Фото: ФК "Рубин"