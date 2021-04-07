– Глушак – профессионал. Он всегда работал и работает на полную катушку – по-максимуму. От этого и показатели. Кто не хочет вернуться в сборную? Какой солдат не мечтает стать генералом?, – рассказал Комбаров в интервью "Известиям".
Напомним, ранее футболисты вместе играли за московский "Спартак" в период с 2013 по 2016 год.
Глушаков, выступающий за подмосковные "Химки", провел 14 матчей в этом сезоне российской Премьер-лиги. Полузащитник забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 34-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Красно-черные занимают девятую строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков в 24 играх. Следующую встречу "Химки" проведут 10 апреля с "Тамбовом". Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
Комбаров – о Глушакове: он всегда работал и работает на полную катушку
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров оценил игру полузащитника "Тамбова" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
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