– Мне кажется, у него мало времени. При этом необходимо понимать, что если клуб хочет играть в главном еврокубке, то потребуются три-четыре футболиста, которые будут способны помочь здесь и сейчас. То, как ЦСКА в последние годы выступает в Европе, никуда не годится, – сказал Ярошик в интервью для RT.
Олич был назначен главным тренером ЦСКА в марте и успел провести первый матч во главе клуба. "Армейцы" одержали волевую победу во встрече 24-го тура российской Премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1). Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.
Следующую игру ЦСКА проведет сегодня, 8 апреля, в Кубке России. Соперником подопечных Олича по четвертьфиналу станет тульский "Арсенал". Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Ярошик выступал за "армейцев" с 2003 по 2005 год. За это время чешский полузащитник провел 75 матчей в футболке красно-синих, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ярошик: то, как ЦСКА в последние годы выступает в Европе, никуда не годится
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о перспективах ЦСКА после назначения на пост главного тренера Ивицы Олича.
Фото: eurosport.ru
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