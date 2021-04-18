Как сообщает источник, Николич настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Также он настоятельно просил пролонгировать соглашение с защитником Ведраном Чорлукой.
Отмечается, что Николич не согласен с политикой "Локомотива" по вопросам продления контрактов с указанными игроками. Сербский тренер покинет клуб, если позиция нового руководства "железнодорожников" не изменится. Он уже сообщил об этом руководству "Локо".
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. От лидирующего "Зенита" москвичей отделяют шесть баллов.
Источник: Чемпионат
Агент: какова вероятность, что Николич останется в "Локомотиве"? 10-20 процентов
Источник: Николич готов покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством клуба
Наставник "Локомотива" Марко Николич готов покинуть клуб из-за политики нового руководства "железнодорожников".
Фото: "Локомотив"
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