Грамматиков отметил, что для российских клубов открываются возможности, чтобы создать подобный Суперлиге турнир, но на региональном уровне. По его словам, Россия могла бы создать объединенный турнир с Турцией.
"Если говорить о российском футболе и других чемпионатах, которые находятся за пределами этой лиги, то для них открываются возможности для создания подобных соревнований, но на региональном уровне: восточно-европейском, южно-европейском. Для России разумным шагом было бы создание объединенной лиги в том числе с участием турецких клубов, поскольку в таком случае мы получим возможность продолжать играть зимой. Поэтому ждать смысла нет, мы всё равно не участники процесса основного обсуждения, а денег в российском чемпионате больше не будет. Тогда как вероятность возрастания дохода в новых международных клубных чемпионатах очень существенна", - сказал Грамматиков.
Напомним, что ранее 12 топ-клубов Европы из Англии, Италии и Испании объявили о формировании европейской Суперлиги. В УЕФА отреагировали на создание этого турнира реформой Лиги чемпионов.
Источник: Чемпионат
Топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги
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В профсоюзе футболистов выступили за создание аналога Суперлиги с российскими командами
Генсекретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал, как нужно поступить российским клубам после создания европейской Суперлиги.
Фото: "Спартак"
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