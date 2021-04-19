В профсоюзе футболистов выступили за создание аналога Суперлиги с российскими командами

Генсекретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал, как нужно поступить российским клубам после создания европейской Суперлиги.

Фото: "Спартак"