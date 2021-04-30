- Что думаю о предстоящей игре "Зенита" с "Локомотивом"? "Зенит" - фаворит в борьбе за чемпионство, но в конкретном матче я бы так не сказал, - передает слова Герасимца "Советский спорт".
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 58 очками после 27 матчей. У идущего вторым "Локомотива" 52 набранных очка на том же отрезке. В матче 28 тура клубы встречаются между собой в Санкт-Петербурге, в случае своей победы сине-бело-голубые сразу становятся чемпионами.
Герасимец: "Зенит" - фаворит в борьбе за чемпионство, но не в матче с "Локомотивом"
Экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец высказал мнение о предстоящем матче 28 тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".
Фото: spbdnevnik.ru
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