Малком высказался о натурализации Гильерме

Хавбек "Зенита" Малком перед матчем 28-го тура Российской Премьер-лиги с "Локомотивом" поделился мнением о голкипере "железнодорожников" Гильерме.
Фото: ФК "Зенит"
В частности, речь зашла и о натурализации 35-летнего вратаря. Он защищает цвета сборной России.

"Во-первых, он хороший голкипер, прекрасно действует ногами, но играть за нашу сборную возможности у него не было. В итоге Гильерме сделал этот выбор. На мой взгляд, это правильно, если его здесь принимают и любят и это совпало с его желанием защищать цвета вашей сборной.

Желаю Гильерме долгих спортивных лет и приносить пользу России. Но при этом в чемпионате мне хочется забивать ему как можно больше, как и любому другому вратарю. И чтобы в воскресенье голов от "Зенита" тоже было немало и мы победили", - приводит слова Малкома "Матч ТВ".

Напомним, что матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится сегодня, 2 мая, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада под руководством Сергея Карасева. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Малком в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги провел 19 матчей и отличился в них двумя голами и двумя результативными передачами.

Малком: я не Месси, то есть не волшебник. Но я Малком и стараюсь повышать свой уровень

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Теги: Малком Гильерме Зенит Локомотив Сборная России
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