— В Донецке возникла проблема с походами в кино. Иностранные картины дублировались на украинский язык, и большую часть слов мы с женой не понимали. Поэтому больше ходили на русские фильмы, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
31-летний Зотов выступал в составе донецкого "Металлурга" с лета 2013 по лето 2014 года, проведя за команду 19 матчей и отдав голевую передачу. Затем в его карьере были "Анжи", "Кубань", "Оренбург" и "Крылья Советов". С лета 2020 года Зотов выступает в составе "Рубина", за который в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах, отдав голевую передачу.
Завтра, 8 мая, казанцы в гостях сыграют с тульским "Арсеналом".
Зотов рассказал, с какими сложностями столкнулся в Донецке
Защитник "Рубина" Георгий Зотов рассказал момент из жизни в Украине.
Фото: ФК "Рубин"
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