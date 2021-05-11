"Они реально думают, что медведи в Питере или Москве могут ходить. Там такие люди, они так действительно думают: что мы некультурные, невоспитанные, только что из леса вышли. Это не то, что в шутках. Иногда начинаешь говорить или какие-то выступления по телевизору слышишь - реально они так думают", - заявил Аршавин.
Андрей Аршавин выступал в Англии за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. В составе лондонской команды он провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передача. В России Аршавин выступал за "Зенит" и "Кубань". Вместе с петербургской командой он три раза выигрывал чемпионат России (2007, 2012, 2015), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).
В составе сборной России он провел 75 матчей, в которых забил 17 голов. Аршавин является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Источник: Матч ТВ
Аршавин - об отношении англичан к русским: думают, что мы только что из лесу вышли
Бывший игрок сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал о том, что англичане думают о России.
Фото: "Getty Images"
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