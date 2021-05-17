Как сообщает источник, у Первушина есть одно предложение от клуба Российской Премьер-лиги, два - из Футбольной национальной лиги. Еще одно предложение у специалиста есть из Казахстана. Отмечается, что 51-летний тренер склоняется к тому, чтобы остаться в России.
Сергей Первушин возглавил "Тамбов" в октябре 2019 года. В сезоне 2020/2021 тамбовский клуб занял последнее место в чемпионате России, набрав в 30-ти матчах 13 очков. В последнем туре РПЛ "Тамбов" проиграл "Зениту" со счетом 1:5.
В весенней части сезона "Тамбов" проиграл 12 матчей из 12 (11 - в РПЛ, 1 - в Кубке России). Ранее стало известно, что "Тамбов" не подавал заявку на лицензирование в какой-либо профессиональный дивизион. В клубе производится процедура банкротства.
Источник: Sport24
Источник: у тренера "Тамбова" Первушина есть три предложения от российских клубов
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Фото: ФК "Тамбов"
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