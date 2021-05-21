Источник: "Уфа" готова продлить аренду Морозова, но клуб смущает зарплата игрока

"Уфа" рассматривает возможность продления аренды защитника Григория Морозова.
Фото: ФК "Уфа"
Как сообщает источник, единственной преградой в этом вопросе может стать зарплата футболиста. Башкирский клуб хочет, чтобы "Динамо" пошло на уступки или было готово платить часть зарплаты Морозова.

Напомним, "Уфа" арендовала 26-летнего игрока в октябре прошлого года. За это время Морозов сыграл в 15 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

Источник: Sport24.

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Теги: Уфа Динамо Морозов
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