В "Спартаке" отреагировали на информацию о намерении "Вест Хэма" подписать Крала

Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Вест Хэм" заинтересован в трансфере Крала. Пресса оценила потенциальную сделку в 16 миллионов евро.
Как сообщил Ярослав Кулемин, занимающий пост пресс-атташе "Спартака", "Вест Хэм" не обращался в московский клуб по вопросу трансфера Крала.
"Официальных обращений от "Вест Хэма" по Кралу не было. Спортивный департамент клуба в постоянном контакте с представителями игрока, однако на данный момент официальных обращений в клуб не было", - сказал Кулемин.
Источник: Sport24
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Фото: "Спартак"
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