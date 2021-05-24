Гладилин: если Витория будет работать с нынешними игроками "Спартака", то клуб не сможет бороться с "Зенитом"

Это специалист хорошего европейского класса... Ему нужны игроки, на которых он сейчас должен опереться. Вопрос, как он сможет усилить команду. Ему надо решать задачу борьбы за чемпионство с "Зенитом" — я не беру в расчет другие команды.
"Спартаку" нужно в каждую линию добавлять минимум качественного игрока — это дорого в наше время. Если он будет работать с теми исполнителями, которые у него есть сейчас, это задача невыполнимая, — цитирует Гладилина "Газета.Ру".
О назначении Витории главным тренером "Спартака" стало известно вчера. Португальский специалист подписал контракт на два года, заменив на этой должности Доменико Тедеско, решившего не продлевать контракт с клубом.
Официально: Руй Витория - новый главный тренер "Спартака"
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Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о назначении в клуб наставника Руя Виторию.
Фото: архив Гладилина
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