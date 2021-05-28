По сведениям источника, ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие два дня. ЦСКА выплатит положенную по договору сумму отступных.
Сейчас Мухин пребывает в расположении национальной команды России на сборе в Австрии. Ранее 19-летний полузащитник успешно прошел медосмотр для ЦСКА. Сразу после оформления трансфера Мухин подпишет контракт с новым клубом. Для этого в Австрию прилетит представитель "армейцев".
По неофициальным данным, зарплата Мухина в ЦСКА составит более 500 тысяч евро в год.
Источник: РБ Спорт
Источник: Мухин перейдет в ЦСКА в ближайшие два дня
Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин вскоре перейдет в ЦСКА.
Фото: "РБ Спорт"
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