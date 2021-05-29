Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за 27-летнего черногорца 4,5 млн евро. "Црвена Звезда" отклонила запрос на трансфер, однако готова к вернуться к переговорам, если не выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.
"Динамо" действительно интересуется Иваничем. Мы контактируем с клубом по поводу возможного перехода", - приводит слова агента Sport24.
В минувшем сезоне Высшей лиги Сербии Иванич провел 33 матча и отличился в них 16 забитыми мячами, 2 из которых - с пенальти. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Агент: "Динамо" действительно интересуется Иваничем
Агент Никола Павлович, представляющий интересы полузащитника "Црвены Звезды" Мирко Иванича, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в "Динамо".
Фото: Getty Images
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