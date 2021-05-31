Чепчугова спросили, кого из политиков он поддерживает. Экс-голкипер ЦСКА ответил, что поддерживает президента России Владимира Путина. Этот политик является мировым лидером, замены ему не предвидится, отметил Чепчугов.
"Поддерживаю я Владимира Владимировича Путина. Выберу ли я Путина, если выбирать между ним и Навальным? Конечно, даже не задумываясь. Он действующий глава государства. Мировой лидер, и замены ему не предвидится", - сказал Чепчугов.
Источник: Sport24
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Чепчугов: Путин - мировой лидер, замены ему не предвидится
Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о своих симпатиях к президенту России Владимиру Путину.
Фото: "Чемпионат"
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