Попов: ответственность за Виторию - на мне. Готов к любому решению, если что-то пойдет не так

"Почему Витория? Гарантии того, что "Спартак" выиграет чемпионство, никто не даст. Мы опирались на игровые качества команд Витории и узнавали его человеческие качества. Все в совокупности.
Ответственность за тренера - на мне. Я готов к любому решению, если что-то пойдет не так. Не перед Заремой, а перед болельщиками. Понятны ли мне претензии Заремы? Нет. Какие критерии? Титулы, игра в атаку", - цитирует Попова Sport24.
Напомним, что португальский специалист и его тренерский штаб подписали с "красно-белыми" двухгодичный контракт. Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ранее Руй возглавлял ряд португальских команд, среди которых "Бенфика". С 2019 по 2020 год он работал в "Ан-Насре" из Саудовской Аравии.
Сегодня Руй Витория был представлен в качестве главного тренера "Спартака" и провел первую пресс-конференцию на этом посту.
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Фото: "Getty Images"
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