Бабаян: ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы

Помощник тренера ЦСКА Григорий Бабаян высказался о своем переходе в московский клуб.
Фото: Getty Images
— Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив, я принял решение перейти в ЦСКА.

Не нужно судить о клубе по результатам последнего сезона. Да, у команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы, — цитирует тренера Sports.kz.

41-летний Бабаян стал помощником тренера в московском ЦСКА. Ранее он тренировал "Тобол".

ЦСКА, после ухода Ивицы Олича, возглавил Алексей Березуцкий.

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Теги: ЦСКА Бабаян
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