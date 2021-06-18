— Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив, я принял решение перейти в ЦСКА.
Не нужно судить о клубе по результатам последнего сезона. Да, у команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы, — цитирует тренера Sports.kz.
41-летний Бабаян стал помощником тренера в московском ЦСКА. Ранее он тренировал "Тобол".
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Бабаян: ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы
Помощник тренера ЦСКА Григорий Бабаян высказался о своем переходе в московский клуб.
Фото: Getty Images
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