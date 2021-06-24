Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Венеция" интересуется Дивеевым. Еремин заявил, что итальянский клуб действительно заинтересован в Игоре. При этом переговоров с "Венецией" пока не было, сообщил агент.
"Да, Игорь действительно интересен "Венеции" и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было — переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но не беспочвенных", - сказал агент Дивеева.
Отметим, по итогам прошлого сезона "Венеция" добилась права выступить в Серии А.
Источник: Sport24
Агент Дивеева рассказал об интересе "Венеции" к игроку
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал об интересе к игроку со стороны "Венеции".
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!