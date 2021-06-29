По данным источника, Федун направил в суд письменное обращение. В нем владелец "Спартака" указал, что дополнительное соглашение по контракту с Шамилем Газизовым подписал как глава совета директоров московского клуба в связи с тем, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.
Напомним, что Газизов летом 2020 года был назначен на пост генерального директора "Спартака". Он перешел в московский клуб из "Уфы". Уже в декабре менеджер покинул "Спартак". Впоследствии Газизов вернулся в "Уфу", сейчас он является генеральным директором клуба.
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Источник раскрыл размер зарплаты и бонусов Газизова в "Спартаке"
Источник: Федун обратился в суд и сообщил, что был введен в заблуждение при подписании договора с Газизовым
Владелец "Спартака" Леонид Федун разъяснил в суде ситуацию с подписанием дополнительного соглашения по контракту с Шамилем Газизовым.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!