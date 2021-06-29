"Писал ли что-то Зобнину после матча с Данией? Да, писал, говорил, чтобы никого не слушал. В каком он состоянии сейчас? Молчит, не отвечает. Советы слушает и молчит", - отметил Ещенко.
Также он высказался о работе под руководством нового главного тренера "Спартака" Руя Витории. В частности, он заявил, что понимает требования наставника команды.
"Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, все правильно говорит, все правильные слова, такие нюансы - на что не надо обращать внимание. Я только за", - сказал Ещенко.
Источник: Матч ТВ
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Ещенко: в каком состоянии сейчас Зобнин? Молчит, не отвечает
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал ошибку одноклубника Романа Зобнина, приведшую к голу в ворота сборной России в матче групповой стадии Евро-2020 с Данией (1:4).
Фото: "Спартак"
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