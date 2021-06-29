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Ещенко: в каком состоянии сейчас Зобнин? Молчит, не отвечает

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал ошибку одноклубника Романа Зобнина, приведшую к голу в ворота сборной России в матче групповой стадии Евро-2020 с Данией (1:4).
Фото: "Спартак"
"Писал ли что-то Зобнину после матча с Данией? Да, писал, говорил, чтобы никого не слушал. В каком он состоянии сейчас? Молчит, не отвечает. Советы слушает и молчит", - отметил Ещенко.

Также он высказался о работе под руководством нового главного тренера "Спартака" Руя Витории. В частности, он заявил, что понимает требования наставника команды.

"Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, все правильно говорит, все правильные слова, такие нюансы - на что не надо обращать внимание. Я только за", - сказал Ещенко.

Источник: Матч ТВ

Малафеев: Зобнину уж точно не следует заканчивать карьеру. Ему просто нужно пройти этот период

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Теги: Ещенко Зобнин Спартак
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