- К сожалению, весьма значимый источник доходов для "Спартака" - продажа абонементов - под вопросом. Это около 20% бюджета. Ограничение посещения матчей станет очень сильным ударом, от которого сложно оправиться. Сколько денег мы потеряли в прошлом сезоне из-за ограничений? Мы озвучивали бюджет в районе 8,6 миллиарда рублей. То есть около полутора миллиардов мы потеряли. И это только прямые потери, не учитывая доход от мерчандайзинга, кейтеринга и так далее. То есть это больно, - передает слова Федуна "Спорт-Экспресс".
Чемпионат России сезона-2020/2021 проходил в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В частности, на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги действовали ограничения максимальной посещаемости матча, составлявшие в различные месяцы от 10% до 75% полной вместимости арен. Самой "домашней" командой чемпионата оказался чемпион страны "Зенит", набравший на своем поле 40 очков в 15 матчах. "Спартак" занял в этом рейтинге пятое место, набрав в 15 домашних матчах 30 очков.
Федун: в прошлом сезоне "Спартак" потерял полтора миллиарда из-за ограничений посещаемости
Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал сумму финансовых потерь клуба в сезоне-2020/2021, вызванных ограничениями посещаемости стадионов.
Фото: ФК "Спартак"
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