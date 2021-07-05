- Как произошел слив документов в телеграм-канал BlackMirror и насколько там все правда? По содержанию могу сказать, что схема работает так: дается часть реальной информации, а потом к ней приписываются фейки. Дозированная правда. Мы занимаемся этой проблемой. К сожалению, это не единичный случай. У меня еще два года назад взламывали почту, пытались вымогать деньги, - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Ранее телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на публикации "слитых" документов крупных организаций и высокопоставленных частных лиц, неоднократно выкладывал якобы скрины переписки должностных лиц "Спартака" с информацией о трансферах и экономическом состоянии клуба.
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Федун рассказал, как работает схема со "сливом" документов о "Спартаке" и сколько в них правды
Владелец "Спартака" Леонид Федун раскрыл схему появления "слитых" документов о клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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