Вендела спросили, какая у него любимая позиция в полузащите.
"Бокс-ту-бокс. Люблю, когда можно и подключаться в атаку, и уходить ближе к обороне. Я так начал играть еще во времена "Флуминенсе". Мне очень нравится эта позиция: нужно не только атаковать, но и защищаться", - сказал в ответ игрок "Зенита".
Отметим, что в прошлом розыгрыше РПЛ 23-летний Вендел принял участие в 15 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Вендел рассказал о своей любимой позиции на поле
Полузащитник "Зенита" Вендел рассказал о том, в какой роли ему больше всего нравится выступать на футбольном поле.
Фото: РПЛ
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