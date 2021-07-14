Вендел отметил важность победы в Суперкубке и заявил, что "Зенит" хорошо подготовился к матчу.
"Это важный трофей. Во-первых, надо начать сезон с победы. Во-вторых, эта победа принесет клубу трофей. Мы хорошо подготовились и постараемся обыграть "Локомотив", - сказал Вендел.
Также он заявил, что восстановился после травмы, полученной в конце минувшего сезона.
"Сейчас я хорошо себя чувствую и готов играть", - отметил футболист.
Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Локо" пройдет 17 июля. Команды разыграют трофей в Калининграде.
Источник: Р-Спорт
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Вендел высказался о своей готовности к матчу за Суперкубок с "Локомотивом"
Полузащитник "Зенита" Вендел высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: РПЛ
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