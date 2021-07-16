"То, что Едвай договорился с "Локомотивом" – это правда. Сейчас ведутся переговоры между клубами о трансфере", - цитирует представителей агентства Venture Partners Metaratings.ru.
Едвай является воспитанником "Динамо" из Загреба. 25-летний хорват защищает цвета "Байера" с 2014 года. Его контракт с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2023-го. В прошедшем сезоне центральный защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметившись в них одной голевой передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 млн евро.
СМИ: "Локомотив" достиг договоренности о переходе с защитником "Байера" Едваем
Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Байером" по трансферу Едвая
Представители Едвая подтвердили, что защитник договорился с "Локомотивом" о переходе
Представители агентства Venture Partners, ведущего дела защитника "Байера" Тина Едвая, прокомментировали информацию о потенциальном переходе своего клиента в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Байер"
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