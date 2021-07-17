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"Продолжать борьбу за первое-второе место". Гильерме рассказал о своей мотивации

35-летний голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, в чем видит свою мотивацию в дальнейшей карьере.
Фото: ФК "Спартак"
- Какая сейчас у меня мотивация? Продолжать борьбу за 1-2 место, мы уже четвертый год это делаем. У нас сейчас много молодых, а я уже давно в команде, не должен позволять ребятам расслабляться. На поле это должна быть моя ответственность. Я буду это делать. Футбол мне не надоел. Хочу играть, пока позволяет здоровье, - передает слова Гильерме Sport24.

35-летний голкипер бразильского происхождения с российским гражданством Маринато Гильерме выступает за "Локомотив" с июля 2007 года. За эти годы вратарь провел в составе "железнодорожников" 353 матча, в которых пропустил 346 голов и 135 встреч завершил "всухую". 17 матчей с 31 пропущенным мячом при двух "сухих" играх Гильерме провел в Лиге чемпионов.

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Теги: Локомотив Гильерме
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