- Какая сейчас у меня мотивация? Продолжать борьбу за 1-2 место, мы уже четвертый год это делаем. У нас сейчас много молодых, а я уже давно в команде, не должен позволять ребятам расслабляться. На поле это должна быть моя ответственность. Я буду это делать. Футбол мне не надоел. Хочу играть, пока позволяет здоровье, - передает слова Гильерме Sport24.
35-летний голкипер бразильского происхождения с российским гражданством Маринато Гильерме выступает за "Локомотив" с июля 2007 года. За эти годы вратарь провел в составе "железнодорожников" 353 матча, в которых пропустил 346 голов и 135 встреч завершил "всухую". 17 матчей с 31 пропущенным мячом при двух "сухих" играх Гильерме провел в Лиге чемпионов.
"Продолжать борьбу за первое-второе место". Гильерме рассказал о своей мотивации
35-летний голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, в чем видит свою мотивацию в дальнейшей карьере.
Фото: ФК "Спартак"
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