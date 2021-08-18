Источник сообщает, что узбекский игрок в Москве получал большую заработную плату, чем будет получать в Башкирии.
Ранее информация о переходе Урунова в "Уфу" подтвердилась официально.
Клубы заключили соглашение об аренде 20-летнего полузащитника. В условия договора включён пункт об обязательном выкупе игрока "Уфой" у "Спартака" при достижении Уруновым определённых показателей.
Источник называет эти условия. Для реализации пункта о выкупе игрока Урунов должен провести в составе башкирского клуба 60% времени. Сумма перехода составит 1 млн евро. Срок выкупа не подразумевает установления временных рамок: "Уфа" может совершить выплаты по трансферу в любой момент.
Во второй части прошлого сезона Урунов выступал в башкирском клубе на правах аренды. Полузащитник провёл за команду восемь матчей, но результативными действиями не отметился.
Источник: РИА Новости.
Источник: ради перехода в "Уфу" Урунов отказался от части зарплаты
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов в "Уфе" пошёл на понижение размера выплат со стороны клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!