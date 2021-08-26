— Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает, — цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, Зарема Салихова была одной из главных противниц назначения 51-летнего португальского специалиста на должность главного тренера московского клуба. Об этом она писала в своем телеграм-канале, который удалила несколько недель назад.
"Спартак" проиграл пять из семи матчей под руководством Руя Витории. Три поражения пришлось на чемпионат России, в котором прошло шесть туров.
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Салихова прокомментировала работу Витории в "Спартаке"
Зарема Салихова высказалась о работе наставника "Спартака" Руя Витории после матча 6-го тура РПЛ с "Сочи" (1:2).
Фото: Getty Images
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