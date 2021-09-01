По словам Моисеева, предложение по трансферу Самошникова, в частности, сделал клуб французской Лиги 1. "Рубин" отказался отпускать игрока в этот клуб, заявил агент.
"Французский клуб из Лиги 1 проявлял предметный интерес к Илье Самошникову и сделал предложение о трансфере, но "Рубин" отказался отпускать футболиста. Клубы из первой пятерки РПЛ тоже проявляли интерес и делали предложения о трансфере. В конечном итоге приняли решение, что игрок останется в Казани", - сказал агент.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Самошников провел за "Рубин" шесть матчей и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
Агент Самошникова: клуб французской Лиги 1 делал предложение по трансферу Ильи, но "Рубин" отказался его отпускать
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал о том, какие предложения поступали игроку в летнее трансферное окно.
Фото: "Рубин"
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