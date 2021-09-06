Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: "Ахмат" в последний день трансферного окна намерен взять у "Химок" Себаи

Нападающий "Химок" Сенин Себаи может перейти в "Ахмат" в последний день трансферного окна.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, в трансфере ивуарийского форварда лично заинтересован главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев.

Нападающий Сенин Себаи выступает за "Химки" с 2021 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голевой передачей. Всего за подмосковный клуб он сыграл в 14 матчах. Контракт ивуарийца с "Химками" заканчивается в декабре 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Себаи в 500 тыс евро.

"Ахмат" располагается на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав в 6 матчах 9 очков.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Себаи Химки Ахмат Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"С уважением относимся к любому сопернику". Смолов - о матче с Мальтой
Карпин: скорее всего, Фернандес не сыграет с Мальтой. Головин должен восстановиться к октябрьскому сбору 1
Карпин: если Смолов выйдет в основном составе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном
Смолов: рад вернуться в сборную. Спасибо Карпину - он разбирается 2
Соловьев скучает по Дзюбе, "Спартак" доверяет Витории, Шапи не нужен "Краснодару", Головин мимо Мальты. Главное за 6 сентября
Полузащитник "Локомотива" Никитин перешел в "Факел" на правах аренды
СМИ: "Ахмат" в последний день трансферного окна намерен взять у "Химок" Себаи 1
Футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Мальтой (видео) 2
Переговоры между "Миланом" и ЦСКА по аренде Кастильехо зашли в тупик
Беляев подписал новый контракт с тульским "Арсеналом"
Кавазашвили: наших лучших игроков надо заново учить играть в футбол 1 эксклюзив
Сборная России провела тренировку перед матчем с Мальтой (видео)
Пономарев: с Мальтой вариантов быть не может - только победа. Хотя расслабляться нельзя эксклюзив
Тарханов: жду только победу над Мальтой, хотя команда не самая простая 1 эксклюзив
Первый тренер Марадишвили прокомментировал переход игрока из ЦСКА в "Локомотив" 5
7 травм за один сбор. Что происходит с игроками в сборной России? При Карпине из команды ушли два топовых врача 14
Источник: Собчак запишет интервью со Слуцким 4
Буффон: не вижу ничего нелогичного в решении Роналду уйти из "Ювентуса"
Влашич и Крал выбрали себе игровые номера в "Вест Хэме" 2
Тренер сборной Мальты: отсутствие Головина - хорошая новость для нас. Он очень сильный игрок 4
"Краснодар" победил "Рубин" в товарищеском матче благодаря голам Кордобы и Ильина
Опубликована заявка "Локомотива" на Лигу Европы 8
Стали известны сроки восстановления Головина после травмы
В "Урале" прокомментировали данные о возможном трансфере Сулейманова из "Краснодара" 1
Головин пропустит матч с Мальтой из-за повреждения мышцы бедра 3
Борис Игнатьев: думаю, что Мальта послабее Кипра. Мне видится, что здесь все будет попроще эксклюзив
СМИ: "Зенит" рассматривал возможность покупки Беленова, но предпочел подписать Крицюка 7
Источник: "Краснодар" предложил услуги Сулейманова "Уралу" 8
Посольство России в Гвинее отреагировало на ситуацию с Камано, не имеющим возможности вернуться в Москву 1
Источник: "Милан" хочет получить 1 млн евро от ЦСКА за аренду Кастильехо 10
Все новости
-