Как сообщает источник, в трансфере ивуарийского форварда лично заинтересован главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев.
Нападающий Сенин Себаи выступает за "Химки" с 2021 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голевой передачей. Всего за подмосковный клуб он сыграл в 14 матчах. Контракт ивуарийца с "Химками" заканчивается в декабре 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Себаи в 500 тыс евро.
"Ахмат" располагается на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав в 6 матчах 9 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Ахмат" в последний день трансферного окна намерен взять у "Химок" Себаи
Нападающий "Химок" Сенин Себаи может перейти в "Ахмат" в последний день трансферного окна.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!