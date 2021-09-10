— Сейчас молодым часто советуют ехать в Европу. Но Захаряну я бы наоборот посоветовал ни в коем случае не уезжать — хотя бы этот год еще закрепиться. Главное, чтобы у него был постоянный прогресс, — цитирует Титова Sport24.
18-летний Захарян дебютировал за основной состав московского "Динамо" в прошлом сезоне. По ходу текущего молодой полузащитник сыграл в шести матчах чемпионата России, забил гол и отдал три голевые передачи. На его счету также два матча за сборную России в сентябрьских играх отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Титов: Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать в Европу — хотя бы этот год еще закрепиться
Бывший российский полузащитник Егор Титов считает, что хавбеку "Динамо" Арсену Захаряну пока не нужно уезжать в Европу.
Фото: ФК "Динамо"
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