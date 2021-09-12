— Он во всех последних матчах был лучшим. Наверное, это единственный футболист, к которому не было вообще никаких претензий даже в проигранных встречах. Против "Химок" снова сыграл старательно и результативно, — цитирует Мора "Матч ТВ".
24-летний Понсе забил третий гол "Спартака" в игре против "Химок" (3:1) в 7-м туре РПЛ. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в семи матчах, став автором трех голов и голевой передачи.
Контракт футболиста с красно-белыми истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает форварда в семь миллионов евро.
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Мор: Понсе — это единственный футболист "Спартака", к которому не было вообще никаких претензий
Футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о нападающем "Спартака" Эсекьеле Понсе.
Фото: ФК "Спартак"
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