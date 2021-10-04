Глебов: не за бабки играю. Люблю футбол, хочу биться, играть и получить вызов в сборную России

Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о своей мотивации в футболе.

Фото: ФК "Ростов"





21-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов в кубковой встрече с "Чайкой" (0:1) впервые вышел на поле в официальном матче с капитанской повязкой. После игры, в которой желто-синие потерпели поражение, состоялась беседа фанатов клуба с командой во главе с Глебовым. В матче 10 тура Российской премьер-лиги против " - Почему во время разговора с фанатами после матча с "Чайкой" была сказана фраза "Мы играем не за деньги"? Был посыл именно мне: "Не играй за бабки". Ответил, что не за бабки играю. Я люблю футбол, хочу биться, играть, доказывать в каждом матче свою состоятельность и получить вызов в сборную России, - передает слова Глебова " СЭ ".21-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов в кубковой встрече с "Чайкой" (0:1) впервые вышел на поле в официальном матче с капитанской повязкой. После игры, в которой желто-синие потерпели поражение, состоялась беседа фанатов клуба с командой во главе с Глебовым. В матче 10 тура Российской премьер-лиги против " Локомотива " " Ростов " под руководством и.о. главного тренера Заура Тедеева одержал выездную победу со счетом 2:1, Глебов вышел с капитанской повязкой, провел на поле полный матч и нанес два удара по воротам.