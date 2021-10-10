Яковлев заявил, что уже привык к тому, как ведет себя Березуцкий во время матчей. По словам игрока, наставник "армейцев" отличается спокойствием и рассудительностью.
"Не шокирует ли такое спокойствие главного тренера? Сначала было в новинку. В академии ЦСКА и молодежке все тренеры ярко проявляли эмоции, а тут - такое спокойствие. Нужно было привыкнуть. Но сейчас уже комфортно. Спокойствие и рассудительность - два качества, которые отличают нашего главного тренера", - сказал Яковлев.
Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе московской команды 17 очков по итогам 10 туров чемпионата.
Источник: Sport24
Яковлев рассказал, как отреагировал на уход Гончаренко из ЦСКА
Яковлев: спокойствие и рассудительность - два качества, которые отличают Алексея Березуцкого
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался о спокойствии, с которым работает наставник команды Алексей Березуцкий.
Фото: Sport24