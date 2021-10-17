"Судьи помогают ЦСКА? Вы хотите сделать из этого вывод, что ЦСКА будет чемпионом? Не будет. Мне больше интересно, для чего судьи помогают ЦСКА? Они не претендуют на первое место, не вылетают. Ну будет ЦСКА пятым, а не шестым - что это изменит?" - приводит слова Созина Eurostavka.
Напомним, на 20-й минуте игры в штрафной площади "армейцев" мяч попал в руку Бахтиера Зайнутдинова, однако главный арбитр матча Артем Любимов даже после просмотра видеоповтора не назначил 11-метровый удар.
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Созин: для чего судьи помогают ЦСКА? Будут они пятыми, а не шестыми - что это изменит?
Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ против "Урала" (1:0).
Фото: "Чемпионат"