Ковнеристов отметил, что Максименко после ряда неудачных матчей сумеет выйти из непростой ситуации. Также тренер поделился мнением о проблемах в игре "Спартака". По его словам, команда надломилась с уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера.
"Спартаку" стоит подождать с переменами на вратарской позиции? А сколько Саша пережил тренеров в "Спартаке"? На моей памяти - точно больше четырех. Но он всегда доказывал: я номер один. Пацану двадцать лет, он выкарабкается из этой ситуации. Единственное, чувствуется, что в команде беспорядок с первых игр. Доменико Тедеско ушел, и команда надломилась", - сказал Ковнеристов.
Напомним, что в минувшее воскресенье "Спартак" с Максименко в составе проиграл "Зениту" в поединке 12-го тура РПЛ (1:7). До этого "красно-белые" посреди недели уступили "Лестеру" в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы (3:4).
Источник: Чемпионат
Детский тренер Максименко: я всегда говорю Александру одно - нужно быть смелее
Бывший тренер Максименко: сколько Саша пережил тренеров в "Спартаке"? Он выкарабкается из этой ситуации
Вячеслав Ковнеристов, детский тренер вратаря "Спартака" Александра Максименко, поделился мнением о ситуации игрока в московской команде.
Фото: "Спартак"